Bu nasıl tesadüf: 750 bin nüfuslu ilçede tüm sandık başkanları AKP’li sendikadan

İstanbul Bağcılar’da 24 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarının başkanlarının tamamının AKP çizgisindeki Eğitim Bir-Sen’e üye öğretmenlerden oluştuğu belirlendi. Benzer durumun başka illerde de yaşandığı öne sürülüyor.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, 750 bin nüfuslu Bağcılar’da Eğitim-Sen üyesi öğretmenler 24 Haziran seçimlerinde görev almak için okul müdürlüklerine başvuru yaptı. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hazırladığı listeleri Bağcılar İlçe Seçim Kurulu’na gönderdi. 5 Haziran’da açıklanan Bağcılar İlçe Seçim Kurulu sandık başkanları listesi şaşırtıcı bir sonuç gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 113 birimde hiçbir Eğitim-Sen üyesi öğretmenin sandık başkanı olarak görevlendirilmediği ortaya çıktı. İlçe Seçim Kurulu’nun listesinde ‘doğum izninde olan, askerde olan, başka bir kente tayini çıkan ve hatta meslekten uzaklaştırılan öğretmenlerin’ sandık başkanı olarak görevlendirilmesi dikkat çekti. Haberde 113 sandık başkanının tamamının Eğitim Bir-Sen’li öğretmenlerden oluştuğu vurgulandı.

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CHP olayı ilçe seçim kuruluna taşıyarak ‘sandık kurullarının’ yeniden belirlenmesini talep etti. 26 yıldır aynı yerde çalıştığını söyleyen Eğitim- Sen İstanbul 1 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri İsmail Demir, tepkisini, “Adil olması gereken okul müdürlüklerinin Bağcılar İlçe Seçim Kurulu’na gönderdiği listenin uygulanmasıydı. Eğitim-Sen üyesi öğretmenler makaslanarak, yerlerine Eğitim- Bir-Sen üyeleri görevlendirildi. Sanki sandıkları birilerinden kaçırıyormuş gibi bir yaklaşım tarzı var” sözleriyle dile getirdi. Ankara 1 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Levent Abbas Varol ise “Okullarımıza yakın yerde oturmayan, uzak bölgelerden başka öğretmenler görevlendiriliyor” diyerek listelere tepki gösterdi.

Bağcılar’a benzer tablonun Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere bir çok kentte yaşandığı öne sürüldü.