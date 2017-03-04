Bu ligde grev var: Arjantin’de uzun süredir maaş alamayan futbolcular maçlara çıkmadı 

Arjantin’de uzun süredir maaş alamayan futbolcuların greve gitmesi nedeniyle dün oynanması planlanan 1’nci ve 2’nci Lig maçları ertelendi.

Federasyonla yayıncı kuruluş arasında yaşanan ödeme krizi sonrası başlangıç tarihi 3 Mart’a ertelenen Arjantin 1. Futbol Ligi ikinci yarısının ilk hafta programında yer alan Rosario Central-Godoy Cruz ve San Lorenzo-Belgrano maçları oynanamadı.

Arjantin Futbolcular Birliği (FAA), futbolculara gereken ödemelerin yapılmaması halinde grevin devam edeceği uyarısını yineledi.

Ne olmuştu?

Yayıncı kuruluşun 2009 yılında zor durumda kalması ve yeşil sahalardaki şiddet olaylarının artmasını gerekçe gösteren Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) ile hükümet arasında imzalanan Futbol Para Todos (Herkes İçin Futbol) anlaşmasıyla karşılaşmalar şifresiz yayınlanmaya başlamıştı.

AFA’nın bu sezon liglerin yayın haklarını 25.21 milyon dolar karşılığında sattığı hükümet bu paranın bir bölümünü ödeyebilirken, kalan kısmın sezon sonunda dağıtılacağını duyurmuştu.

FAA Başkanı Sergio Marchi’nin geçen ay yaptığı açıklamada, oyuncuların yaklaşık dört aydır maaş alamadığı ve grev hazırlığında olduğunu söylemesi üzerine hükümet yetkilileri, yayın hakları için federasyona 22.7 milyon dolar ödeme yapılacağını açıklamıştı. Marchi ise bu miktarın kulüplerin futbolculara borçlarını ödemesi için yeterli olmayacağını ifade etmişti.