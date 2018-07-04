Kış sert geçecek: Ruslar, Türkiye’ye satılan doğalgazın fiyatını yüzde 30 artıracak

Rusya’nın önemli politika ve finans gazetelerinden Kommersant, Moskova’nın, Türkiye’ye sattığı doğalgazın fiyatını yüzde 30 artıracağını yazdı.

Kommersant’ın iddiasını, Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker köşesine taşıdı.

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Gazete, Rusya’nın şu an bin metreküplük gazı Türkiye’ye 205 dolar civarında sattığını, petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yılın üçüncü çeyreğinde fiyatın 260 dolara çıkacağını yazdı.

Rus gazetesi, Türkiye’ye sunulacak fiyatın Avrupa ‘hub’ından daha yüksek olacağını da ifade etti.

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Ülker ise bu fiyat artışı ile ilgili şu yorumu yaptı: “Doğalgazda BOTAŞ’ın dengeleme gaz fiyatlarında mayıs ayına göre haziranda yüzde 20’lik artış yapması önümüzdeki günlerde farklı bir fiyat politikası doğuracak. Rus basınına göre şu anda 205 dolar civarındaki bin metreküplük gaz önümüzdeki günlerde 55 dolar artabilir. İddialar gerçekleşirse bizleri sert bir kış mevsimi bekliyor olacak.”