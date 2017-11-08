Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Bu kez Zonguldak: Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

Share10
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 11

 

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir ortaokulda görev yapan 45 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni C.G., 13 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

S.Ö.,’nün durumu bir arkadaşına anlatmasının ardından arkadaşı, S.Ö.’nün ailesine ailesine ve okul yönetimine haber verdi.

Reklam

C.G. ile öğrencisi S.Ö. arasındaki WhatsApp mesajlaşmaları da savcılığa delil olarak sunuldu.

Gözaltına alınan öğretmen C.G., sevk edildiği nöbetçi mahkemece, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı belirtlidi.


Share10
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 11

SON HABERLER

Modacı Şansal’ın cezası onandı

Yılbaşında sosyal medyada paylaştığı videoda sarf ettiği sözleri nedeniyle ‘Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama’ suçundan altı ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan modacı Barbaros Şansal’ın cezası onandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...