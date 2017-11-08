Bu kez Zonguldak: Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir ortaokulda görev yapan 45 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni C.G., 13 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
S.Ö.,’nün durumu bir arkadaşına anlatmasının ardından arkadaşı, S.Ö.’nün ailesine ailesine ve okul yönetimine haber verdi.
C.G. ile öğrencisi S.Ö. arasındaki WhatsApp mesajlaşmaları da savcılığa delil olarak sunuldu.
Gözaltına alınan öğretmen C.G., sevk edildiği nöbetçi mahkemece, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı belirtlidi.