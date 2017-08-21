Gelin ve damadın takıları kavga çıkardı, 17 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesindeki bir düğünde takı töreninin ardından çıkan kavgada, iki aileden 17 kişi yaralandı.

DHA’nın haberine göre, Merve Ç. ile Murat A.’nın aileleri düğün öncesi Karabük’ün Yenice ilçesinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

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Tartışma ardından Merve Ç.’nin ailesi düğünü iptal etmek istedi. Çiftin isteğiyle düğünü iptal edilmedi. Çift, konvoyla düğünün yapılacağı çay bahçesine geldi.

Merve Ç.’nin annesi ve Murat A.’nın yakınları arasında takıların paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yaralananlar Gökçebey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastane bahçesinde bekleyen iki grup tekrar birbirine girdi. Polis, havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Aralarında gelinin babası Mustafa Ç. ve teyzesi Hatice Ç.’nin de olduğu 17 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca yaralılara müdahale eden ambulansta bulansında görevli acil tıp teknisyeni B.T. de dövüldü.

Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü, olayla ilgili soruşturma sürüyor.