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Bu kez Van: 30 gün boyunca eylem yasağı

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Van Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, toplantı ve yürüyüşlerin de 30 gün süreyle valilik iznine bağlandığı belirtildi.

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Açıklamada, 30 günlük eylem yasağıyla, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı savunuldu.

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