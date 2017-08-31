Bu kez Van: 30 gün boyunca eylem yasağı

Van Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, toplantı ve yürüyüşlerin de 30 gün süreyle valilik iznine bağlandığı belirtildi.
Açıklamada, 30 günlük eylem yasağıyla, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı savunuldu.