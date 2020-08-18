Bu kez uyarı sağlıkçılara: Maskeler asla çıkarılmasın, molalarda risk yüksek

Toplumu sık sık Covid-19’la mücadele konusunda uyaran Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü bu kez sağlık çalışanlarına seslendi.

Fotoğraf: AA (temsili)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde göğüs hastalıkları uzmanı Özlü, sağlıkçılara, Twitter hesabından, maske ve sosyal mesafe konusunda şöyle seslendi: “Hastalarla karşılaşmadan önce kişisel koruyucu ekipman kullanımına genellikle dikkat ediliyor; ancak ekip bir araya gelince maske ve mesafeye uyum azalıyor. Bulaşma oluyor. Mesafeye dikkat edilmeli. Asla maskeler çıkarılmamalı.”

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‘Tek başına yemek yesinler, sigara sohbeti sakıncalı’

Sağlık çalışanlarının hastaların yanı sıra birbirlerinden de virüs alabildiklerini vurgulayan Özlü uyulması gereken diğer kuralları şöyle sıraladı: “Hemşire ve hekim odalarında molalarda ve nöbetlerde birlikte yeme, içme; pasta kesme, kutlamalar sırasında bulaşma riski yüksek. Sağlık çalışanları yemeklerini tek başlarına ayrı olarak yemeli. Bardak, tabak, bıçak gibi eşyalarınız kişisel olmalı ve başkası dokunmamalı. Hemşire deskleri, asistan ve hekim odaları, nöbetçi personel odaları sürekli havalandırılmalı ve buralarda kalabalıklaşılmamalı. Dışarıda ayaküstü sigara sohbetleri çok sakıncalı. Unutmayalım virüs, daha çok tanıdıklarımızdan, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, yakınlarımızdan bulaşıyor. Sevdiklerimize zarar vermeyelim, sevdiklerimizden zarar görmeyelim.”