Bu kez tam tersi: Teknolojik distopya ‘Black Mirror’ kitap oluyor

Penguin Random House, kısa sürede bir kült haline bilim kurgu dizisi ‘Black Mirror’ı bir kitaba dönüştüreceğini açıkladı.

Teknolojik ilerlemenin insanlığın geleceğini nasıl kabusa çevirdiği anlatılan, her bölümde farklı oyuncularla başka bir distopik hikayenin işlendiği ‘Black Mirror’ hayli yankı uyandırmış, dizi üç sezon devam etmişti.

Netflix’in sevilen dizisinin kitaba dönüşeceği haberini duyuran dizinin yaratıcısı Charlie Brooker, editörlüğü de üstlenecek.

İlki 20 Şubat 2018’de piyasaya çıkacak ve kısa öykülerden oluşacak kitapta, birçok farklı yazarın yer alacağı tahmin ediliyor.

2018’de yayınlanacağı açıklanan dizinin dördüncü sezonunun ise 2017 yılı içinde seyirci karşısına çıkması bekleniyor.