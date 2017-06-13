Bu kez Ronaldo: 14.7 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanıyor 

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında ‘vergi kaçakçılığı’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.



BBC Türkçe’nin haberine göre Ronaldo, 2011-2014 yılları arasında 14,7 milyon avro (yaklaşık 58 milyon lira) vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Savcılığın açıklamasında, Portekizli futbolcunun Madrid’e transfer olduğu 2010 yılında kurduğu bir şirket aracılığıyla imaj haklarından elde ettiği geliri gizlediği öne sürülüyor.

Ronaldo, Portekizli bir gazetecinin bu soruşturmayla ilgili sorusunu “Saklayacak bir şeyi olmayanın korkacak bir şeyi de olmaz” diye yanıtlamıştı.

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi de 2007-2009 yılları arasında 4.2 milyon avro vergi kaçırdığı suçlamasıyla yargılandığı davada babasıyla birlikte 21’er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.