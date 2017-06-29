Bu kez Muğla: Üç günde 87 asker ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa’da binin üzerinde askerin gıda zehirlenmesi yaşamasının ardından son üç gün içinde Muğla’nın Marmaris ilçesinde 87 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

AA’da yer alan habere göre bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan askerlerden 84’ü ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.

Askerlerden üçünün tedavisinin sürdüğü ancak durumlarının ağır olmadığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan askerlerin rahatsızlık sebeplerinin tespiti için birlikteki su ve yemeklerden numune, askerlerden de kan örneği alındı.

Birliğin dışarıdan yemek alımı yapmadığı belirtildi.