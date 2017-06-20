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Bu kez Mourinho: Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde 3.3 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanıyor 


Manchester United’ın Portekizli menajeri Jose Mourinho hakkında Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde vergi kaçırdığı iddiasıyla iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: Reuters

Madrid savcılığı, Mourinho’yu 2011 ve 2012 yıllarında toplam 3 milyon 300 bin avro (yaklaşık 13 milyon avro) vergi kaçırmakla suçluyor.

İspanya’da daha önce de Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi vergi kaçakçılığı suçundan 21 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Son olarak Real Madrid’de forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında 14,7 milyon avro (yaklaşık 58 milyon lira) vergi kaçırdığı iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Bu dava nedeniyle Madrid ekibinden ayrılmak istediği konuşulan Ronaldo, 31 Temmuz’da ifade vermeye çağrılmıştı.

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