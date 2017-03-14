Bu kez MHP: Belçika’da yapılacak referandum toplantıları iptal

Belçika Türk Federasyonu (BTK) Başkanı Ömer Zararsız, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ali Güler’in konuşma yapacağı iki referandum toplantısının belediyeler tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Daha önce de Almanya hükümet yetkililerinin referandum kampanyası yürütmesine izin vermemişti.

‘Aşırı milliyetçiler bizlerden şikayetçi oldular’

AA muhabirine konuşan BTK başkanı Zararsız, topluluğun Anvers Nord teşkilatının düzenleyeceği programda, referandumla ilgili bilgi sunumu yapacaklarını söyledi.

Zararsız, Anvers Nord’da önümüzdeki pazar sabahı için ‘Türk Spor Tesisleri’ni kiraladıklarını ve afişler çıkartıldıktan birkaç saat sonra Anvers Belediyesi’nin kurumu arayarak programın yapılamayacağını söylediğini aktardı.

Berchem’de gerçekleştirilecek program izninin de iptal edildiğini kaydeden Zararsız, “Şu an itibariyle cuma günü Anvers Berchem’de de yapılacak bir programda da sıkıntı var. Belçika’daki aşırı milliyetçiler bizlerden şikayetçi oldular. Belediye ile tehdit noktasına gelmişler. ‘Dernek içerisinde yapacağınız programı iptal ediyoruz’ diye bir açıklama yaptılar” diye konuştu.

Belçika’nın başka bölgelerinde planladıkları programlarda sorun olmadığını anlatan Zararsız, yaşanan iptallerin nedeninin ‘Evet’ kampanyası olduğunu savundu.