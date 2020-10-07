Bu kez ‘meleklerin payı’ yok: Silikon Vadisi girişiminden birkaç günde ‘fıçıda yıllanmış’ tadında viski

Silikon Vadisi merkezli bir start-up, geliştirdiği teknoloji sayesinde birkaç gün içinde fıçıda yıllanmış viski tadında içkiler ürettiği iddiasıyla yola çıktı.

Fotoğraf: Financial Times

Malzeme bilimci Martin Janousek ve girişimci Stu Aaron tarafından kurulan Bespoken Spritis isimli girişim yalnızca normal şartlar altında üretimi yıllar süren viskiyi değil, rom ve brendiyi de üç-beş günlük bir işlem sonrası üretebileceğini belirtiyor.

Reklam

Çeşitli kör tadımlarda ödüller kazanan Bespoken içkileri alkol ve farklı ahşaplardan yapılan mikro fıçı tahtalarını kullanılarak Nespresso makinesine benzettikleri bir teknikle üretiliyor.

Aaron, “İçkiyi fıçıya koyup on yıllarca doğanın işini yapmasını beklemek yerine kullandığımız teknoloji sayesinde içkinin içine fıçıyı işliyoruz” dedi.

Şirket, bu sayede içkinin olgunlaşması için yıllarca fıçıda beklediği sırada buharlaşmasından kaynaklanan ve ‘meleklerin payı’ adı verilen kaybın da önüne geçildiğini belirtti.

Reklam

Bu yeni girişim İskoç Viski Birliği tarafından, tahmin edilebileceği üzere, hoş karşılanmadı. Birlik birçok pazarda bir içkinin viski olarak tanımlanması için en az üç yıl fıçıda bekletilmiş olması gerektiği şartını hatırlatarak şunları söyledi: “Bu tanımlamalar viskinin geleneksel yıllanmış bir ürün olarak itibarını korunmasını sağlar. Başka tekniklerle üretilen içkiler bu itibara zarar vermeyecek şekilde adlandırılmalıdır.”

Bu hızlı yıllanma süreci tüketiciler tarafından benimsenirse süregelen geleneksel fıçılarda yıllanma süreci için bir meydan okuma anlamına gelebilir.

Bespoken şimdiden yarışmalarda başarıya ulaştı. San Francisco Dünya İçki Yarışması’nda iki altın madalya ve American Distilling Institute’s Judging of Craft Spirits’te harman (blended) kategorisinde ödül aldı.