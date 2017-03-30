Bu kez Mardin: 50 öğrenciye cinsel istismarda bulunan temizlik görevlisi tutuklandı

Mardin’in Derik ilçesindeki Göktaş İlköğretim Okulu’nda 50 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen temizlik görevlisi tutuklandı.
Olay, okulda eğitim gören bir öğrencinin ailesine, temizlik görevlisi M.Ş.Y.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylemesiyle açığa çıktı. Aile durumu okul yönetimine bildirirken rehber öğretmenin yaptığı görüşmeler sonucu çok sayıda öğrencinin cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.
Pedagog eşliğinde okulda eğitim gören bütün öğrencilerin ifadesi alındı. Öğrencilerden 50’si, değişik zamanlarda M.Ş.Y.’nin cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi.
Gözaltına alınan evli ve üç çocuk babası M.Ş.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.