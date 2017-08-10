Bu kez Manisa: Öğrencisini dört yıl istismar eden öğretmene 15 yıl yedi ay hapis

Manisa’da 14 yaşındaki lise öğrencisine dört yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla geçen yıl görevden alınan ve tutuklu yargılanan 43 yaşındaki edebiyat öğretmeni C.G., 15 yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mezuniyetinden sonra da öğrencisinin peşini bırakmayan öğretmen, ‘darp’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından geçen yıl tutuklanmıştı.

Bugün tekrar hakim karşısına çıkan C.G., suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, C.G.’yi ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl altı ay, ‘hürriyetini tahdit ve tehdit’ suçundan üç yıl bir ay olmak üzere toplam 15 yıl yedi ay hapis cezasına çarptırdı.

Ne olmuştu?

İstanbul’da hukuk okuyan D.C., 28 Nisan 2016’da İzmir’de Sabuncubeli mevki yakınlarında seyir halindeki bir otomobilden atlayarak jandarmaya sığındı. D.C., jandarmadaki ifadesinde geçen yıl mezun olduğu Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi’ndeki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni C.G.’nin kendisini darp ettiğini ileri sürdü ve C.G.’den şikayetçi oldu. Beş gün sonra ise C.G.’nin kendisini 2011 yılından bu yana istismar ettiğini belirtip bir kez daha şikayetçi oldu.