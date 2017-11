Bu kez Louis C.K: Cinsel istismarla suçlanan komedyenin yeni filminin gösterimi iptal

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

ABD’li komedyen ve oyuncu Louis C.K., beş kadın tarafından cinsel istismarla suçlandı.

‘Louie’ ve ‘Horace and Pete’ dizilerinin yaratıcısı 50 yaşındaki ABD’li aktör ve komedyen Louis C.K.’in ‘I Love You, Daddy’ adlı yeni filmi, 17 yaşındaki kızı, pedofil olduğu konuşulan film yapımcısı tarafından istismar edilen bir televizyon yazarıyla ilgili.

Reklam

Reddetmişti

New York Times’a konuşan Dana Min Goodman, Julia Wolov, Rebecca Corry ve Abby Schachner isimli dört komedyen ve ismini vermek istemeyen bir diğer kadın, ünlü komedyen hakkında cinsel istismar suçlamalarında bulundu.

Kadınlardan dördü Louis C.K.’in önlerinde mastürbasyon yaptığını, ismini açıklamayan diğer kadın ise komedyenin kendisinden izin istediğini iddia etti.

Komedyenler Goodman ve Wolov, 2002 yılında Aspen’deki bir komedi festivalinde kendilerini odasına davet eden Louis C.K.’in çırılçıplak soyunduğunu ve önlerinde mastürbasyon yaptığını anlattı.

Rebecca Corry, Louis C.K. ile 2005 yılında bir televizyon programında karşılaştığını ve komedyenin odasına gelip ona bakarken mastürbasyon yapıp yapamayacağını sorduğunu söyledi.

Louis C.K.’in sözcüsü Lewis Kay, suçlamalara yanıt verilmeyeceğini duyurdu.

Louis C.K. hakkında daha önce de cinsel istismar iddiaları ortaya atılmış, ABD’li komedyen “Umrumda değil. Önemsemiyorum. Bunlar gerçek değil. Bu şeylere yanıt vermeyeceğim çünkü dedikodudan ibaretler. Bir dedikoduya gerçekten dahil olursanız, bu onu sadece büyütür ve daha gerçek hale getirir” sözleriyle kendini savunmuştu.

Gösterim iptal

Filmin dağıtımcısı Orchard konuyla ilgili, “New York Times’da Louis CK ile ilgili çıkan iddialar ışığında ‘I Love You Daddy’ isimli filmin prömiyerini iptal ediyoruz. İddialarda yer alan davranışlar için tahammülümüz yok. Filmin ne zaman yayınlanacağı hakkında halen karar aşamasındayız” dedi.

HBO, Louis C.K.’nin, 18 Kasım’da yayınlanmaya başlayacak olan ‘Night of Too Many Stars: America Unites for Autism Programs’da yer almayacağını açıkladı.