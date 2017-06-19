Bu kez Kuşadası: Anaokulundaki öğle yemeğinden zehirlenen 56 kişi hastanede

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir anaokulunda öğle yemeğinin ardından kusma belirtileri gösteren 56 öğrenci ve öğretmen hastaneye kaldırıldı.
İHA’nın haberine göre, Kuşadası’nda bir anaokulunda eğitim gören 56 öğrenci ve öğretmen, menüsünde tavuk, pilav ve ayran bulunan öğle yemeğinin ardından fenalaştı.
Çocukların bir bölümü ayakta tedavi edilirken, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve durumu ağırlaşan beş çocuk ise Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanelerde yapılan ilk incelemelerde çocukların öğle yemeğinden zehirlendiği belirlendi. Hastane yetkilileri, kesin sonucun tahlil ve çocuklara verilen yemekten numune alınmasından sonra ortaya çıkacağını söyledi.
Anaokulu yönetimi ise yemeği okullarında kendilerinin pişirdiğini ve zehirlenme konusunda sudan şüphelendiklerini söyledi.
Velilerin yaptığı suç duyurusu üzerine anaokulunun 32 yaşındaki aşçısı N.Y., gözaltına alındı. Ekipler, savcılığın talimatıyla anaokulundaki yemek ve içeceklerden numune aldı.
Hükümet asker zehirlenmelerini ‘değerlendiriyor’: Bazı şüpheler var
AKP’li vekil ‘çözdü’: Manisa 40 derece, asker zehirlenmeleri münferit
Askerlerin zehirlendiği Manisa’da yemek şirketindeki gözaltı sayısı 24’e yükseldi
Manisa’da zehirlenmelere tepki gösteren askerlere disiplin soruşturması
Manisa’daki kışlaya yemek veren şirket: Sonuçlar gelmeden itham edilmek üzücü
Bakan Işık: Zehirlenen askerler arasında yemek yemeyenler de var
Dört kez hastanelik olduktan sonra: Manisa’daki askerlerin yemeği valilikten
Manisa’da askerler isyanda: Dayak yiyoruz, yemekler sabunlu geliyor
Savcılık duyurdu: Manisa’da 731 asker zehirlendi, 21 kişi gözaltına alındı
Manisa’daki kışlada yemeğin ardından 500 asker hastanelik oldu
Adres yine Manisa: Kışladaki yemeğin ardından 60 asker hastaneye kaldırıldı
Sosyal Haklar Derneği, kışladaki gıda zehirlenmelerine dair yedi soruya cevap istedi
Diyarbakır’da 25 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bakanlık devredeymiş: Zehirlenen askerlerin tahlil sonuçları ailelere verilmedi
Zehirlenen askerlere ‘çiğ hindi eti’ yedirilmiş: ‘Valinin açıklaması talihsiz’
CHP’li vekil: Asker zehirlenmelerinin nedeni çiğ etten kaynaklı bağırsak enfeksiyonu
Manisa’da yemeğin ardından rahatsızlanan 64 asker hastaneye kaldırıldı
Manisa’da zehirlenen asker sayısı 1046’yı buldu, ölen askere detaylı otopsi yapılacak
Manisa’da acemi birliğinde 350 asker zehirlendi, bir asker yaşamını yitirdi