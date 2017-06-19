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Bu kez Kuşadası: Anaokulundaki öğle yemeğinden zehirlenen 56 kişi hastanede


Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir anaokulunda öğle yemeğinin ardından kusma belirtileri gösteren 56 öğrenci ve öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

İHA’nın haberine göre, Kuşadası’nda bir anaokulunda eğitim gören 56 öğrenci ve öğretmen, menüsünde tavuk, pilav ve ayran bulunan öğle yemeğinin ardından fenalaştı.

Çocukların bir bölümü ayakta tedavi edilirken, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve durumu ağırlaşan beş çocuk ise Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanelerde yapılan ilk incelemelerde çocukların öğle yemeğinden zehirlendiği belirlendi. Hastane yetkilileri, kesin sonucun tahlil ve çocuklara verilen yemekten numune alınmasından sonra ortaya çıkacağını söyledi.

Anaokulu yönetimi ise yemeği okullarında kendilerinin pişirdiğini ve zehirlenme konusunda sudan şüphelendiklerini söyledi.

Velilerin yaptığı suç duyurusu üzerine anaokulunun 32 yaşındaki aşçısı N.Y., gözaltına alındı. Ekipler, savcılığın talimatıyla anaokulundaki yemek ve içeceklerden numune aldı.

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