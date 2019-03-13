Bu kez konu Venezüela: ABD dışişleri yine ‘Türkiye’ye yaptırım’ dedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Venezüela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Ankara’nın Caracas’le ilişkilerine ‘mali yaptırımlar’ bağlamında baktıklarını söyledi.

Böylece Washington, İran’a ambargo ve Rusya’dan S-400 alımına ek olarak Venezüela meselesinde de Türkiye’ye yaptırım ihtimalini üst düzeyde telaffuz etmiş oldu.

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Abrams. Fotoğraf: DHA

Dışişleri brifinginin başında Abrams’a Türkiye’nin Venezüela yönetimine verdiği destek ve iki ülke arasındaki altın ticareti soruldu.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre Abrams şu yanıtı verdi: “Türkiye’nin Maduro’ya verdiği destek Amerika’nın politikasına ters ve bu politika yardımcı olmuyor. Türkiye’nin bu desteği verme yöntemlerine ABD maliye bakanlığı yaptırımları bağlamında bakmayı sürdüreceğiz.”

ABD Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea de 1 Şubat’ta Türkiye’nin özellikle Venezüela ile altın ticaretini incelediklerini söylemişti. Billingslea o günlerde Ankara’ya gelerek konunun çözümünü ve ABD’nin görüşlerini iletmişti. Akabinde 13 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Venezüela altınını Çorum’da işleme konusunda temas yürütüldüğünü ilan etmişti.