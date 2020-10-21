Bu kez kaslarını kullanmadı: Van Damme yavru köpeğin hayatını yalvararak kurtardı

Aksiyon filmleri yıldızı Jean-Claude Van Damme Norveç ve Bulgaristan arasında yönetmelikler nedeniyle oluşan anlaşmazlık nedeniyle uyutulmasına karar verilen üç aylık chihuahua (şivava) yavrusunun hayatını kurtardı.

Fotoğraf: change.org

Raya isimli köpeği eylül ayında Norveç’ten yeni sahipleri satın aldı. Ancak yetkililer sahte bir pasaportla seyahat ettiğini belirledikleri köpeğin kaydını yapmayı reddetti.

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Norveç yavruyu ülkesine iade etmeyi denedi anca Bulgaristan canlı hayvan taşıma konusunda Avrupa Birliği kurallarını gerekçe göstererek Raya’yı geri almadı.

Bu durumda yönetmelik gereği yavrunun uyutulmasına karar verilmesi üzerine Van Damme filmlerindeki kahramanalar gibi devreye girdi ve internet üzerinden bir kampanya başlattı.

Hayranlarına da dilekçeye imza verme çağrısı yapan oyuncu yetkililere seslenerek “Lütfen, size yalvarıyorum kararınızdan dönün. Bir hata yapılmış. Köpeğin belgeleri doğru hazırlanmamış. Ama o küçük chihuahua öldürmemeli” dedi.

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Kendi chihuahua cinsi köpeğine sarıldığı duygusal bir video paylaşan oyuncu sonunda Bulgaristan gıda güvenliği yetkililerini köpeği geri almaya ikna etti.

Yavrunun Bulgaristan’a geri döndükten sonra sağlık kontrollerinden geçirileceği ardından yeni bir yuva bulunacağı belirtildi.