Kamil Koç firmasının 13 Ağustos tarihli Erdek-İstanbul seferinde “Havalandırma var” denerek otobüsün bagajına konan ‘Badem’ adlı köpek öldü.

‘Bilet alırsanız kabul edebiliriz’

Change.org’da imza kampanyası başlatan Badem’in sahibi Filiz Ohtamış, firma yetkililerinin seyahat çantasındaki köpeği araca alamayacaklarını söylediklerini aktardı.

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Ohtamış, olayı şöyle anlattı: “Öncelikle şaşırdık. Metro firmasında bu sorunu yaşamadık. Fakat bunları anlattığımızda bize ‘Bilet alırsanız sadece kabul edebiliriz’ dediler. Bunun kadar saçma bir cevap olamazdı zaten. Sonrasında köpeğim Badem’i havalandırması olduğunu söyleyip bagaja koydular. 15.15’ten 21.30’a dek mola verilmedi. Biz dahil bütün yolcular şikayet etti ihtiyaç gidermek için fakat aldırış edilmedi. İndiğimizde köpeğim yaşamıyordu.”