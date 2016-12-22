Bu kez İzmir: Eğitmen, zihinsel engelli öğrencilerine ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla tutuklandı

1- Sayı 37’ye çıktı: ‘Fırat Kalkanı’ harekatında iki asker daha hayatını kaybetti

Suriye’ye yönelik ‘Fırat Kalkanı’ harekatı kapsamında El Bab’da bulunan askerlere dün IŞİD militanlarınca düzenlenen intihar saldırılarında yaralanan iki asker bugün hayatını kaybetti. Dünden bu yana hayatını kaybeden asker sayısı 16’ya, operasyonun başından bu yana ise 37’ye yükseldi.