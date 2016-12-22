Bu kez İzmir: Eğitmen, zihinsel engelli öğrencilerine ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla tutuklandı

İzmir’de özel bir eğitim merkezinde çalışan bir eğitmen, zihinsel engelli öğrencilere cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.
Bornova Halk Eğitim Merkezi’nde bazı öğrencilerin okula gitmek istememesinden şüphelenen psikoloji öğretmenleri, önce öğrencilerle ardından da okul yöneticileriyle konuştu.
Görüşmelerin ardından ‘bitkibilim, bahçecilik’ dersi için görevlendirilen 61 yaşındaki Şevket G. hakkında üç zihinsel engelliye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
Eğitmen gözaltına alınırken yaşları 20 ile 24 arasında değişen üç engelli öğrenci, Şevket G.’nin kendilerine cinsel içerikli görüntüler izlettiğini aktardı.
Eğitmenin vücutlarının çeşitli yerlerini ellediğini anlatan öğrenciler, Şevket G.’nin görüntüleri izletirken sınıftaki dokuz erkek öğrenciyi dışarıya çıkarttığını, sınıfa birinin girmesi durumunda ağaç ve çiçek fotoğraflarını göstermeye başladığını söyledi.
Gözaltına alınan Şevket G. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.