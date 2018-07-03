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Yaramazlara biraz batar!

Bu kez Hakkari: Gözleri oyulmuş köpek bulundu

 

Hakkari’nin Zap Suyu kenarında iki gözü oyulmuş bir köpek bulundu. Köpeği bulan korucu, görüntüleri sosyal medyadan paylaşıp yardım istedi. Muğla’nın Dalaman ilçesindeki hayvan hakları savunucuları yardım için seferber olsa da köpeğin, acı çekmemesi için bir belediye görevlisi tarafından uyutulduğu iddia edildi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre dün sabah saatlerinde Hakkari kent merkezine 7 km uzaklıkta bulunan Zap Vadisi çevresinde devriye görevi yapan bir korucu, gözleri oyulmuş, acı içinde kıvranan bir köpek gördü.

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Köpeğin görüntülerini ve fotoğrafını çeken korucu, yardım için internetten araştırma yaptı ve Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan hayvan hakları savunucusu Türkan Dağdelen’e ulaştı.

Çektiği görüntüleri Dağdelen’e gönderen korucu, köpek için yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Dağdelen, köpeği Dalaman’a getirtmek için güvenlik korucusundan bir araç kiralamasını istedi. Yapılan görüşmeler üzerine de dört bin liraya araç kiralandı. Araç sahibi köpeğin bulunduğu bölgeye giderken, Dağdelen’e köpeğin ortadan kaybolduğunu söyledi.

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Konuyla ilgili konuşan Dağdelen, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirterek bölgeye giden belediye ekiplerini suçladı.

‘Öldürmek için ne kadar acele ettiniz’

Köpeğin öldürüldüğünü ileri süren Dağdelen, Dalaman’da kendisine ait Türkiye’nin en büyük özel hayvan barınağı bulunduğunu ve burada bakıma muhtaç yaklaşık bin sokak hayvanının kaldığını, bu olayın da peşini bırakmayacağını söyledi.

Dağdelen şöyle konuştu: “Görüntüler öğlen saatlerinde bana geldi. Büyük üzüntü yaşadım. Köpeği aldırmak için de hemen çalışmalara başladım. Köpeği getirtmek için her şeyi ayarlamıştık. Öldürmek için ne kadar acele ettiniz. İhbar gelir gelmez karakolu aradım, nakil ayarladım, tam köpek alınacakken bir kamyon şoförü köpeği görüyor ve belediyeyi arıyor. Belediyedeki bir teknik eleman köpeği alıyor ve kamyoncuya da ‘Aldığımızı kimseye söylemeyin, bunun gözleri kötü, acı çekmesin diye iğneyle öldürelim. Soranlara bulamadığınızı söylersiniz’ diyor. Bunun üzerine ben de aradım. Sorduğumda bana da ‘Bulamadık’ dendi ve telefon yüzüme kapatıldı.”

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim ise yaşanan olaydan haberinin olmadığını, köpeğe yapılan eziyetin yürek burktuğunu, büyük üzüntü yaşadığını ve bunun karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Epcim, köpeğin belediye ekibi tarafından öldürüldüğü konusunda kendisine herhangi bilgi verilmediğini, ölü ya da diri bulunması için araştırma başlattığını belirterek “Ben göreve başladığımda bütün belediye çalışanlarına talimat vermiştim. ‘Sokakta ya da başka bir yerde yaralı, yardıma muhtaç bir hayvan görürseniz, hemen sahiplenin bize getirin’ demiştim. Bu vahşeti de duyunca çok üzüldüm. Bunu araştıracağım. Gereken neyse hemen yapacağım” diye konuştu.

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