Bu kez Giresun: Zihinsel engelli kıza tecavüz ettiği iddia edilen dört kişiden üçü serbest

Giresun’da 17 yaşındaki zihinsel engelli M.K.’ya üç yıl boyunca tecavüz ettikleri iddia edilen dört kişiden üçü serbest bırakıldı, biri tutuklandı.

İHA’daki habere göre olay, M.K.’nın dayısının ve yengesinin cep telefonu mesajlarından şüphelenmesiyle ortaya çıktı.

İddiaya göre, 17 yaşındaki zihinsel engelli M.K., üç yıl önce G.A. tarafından otomobil içinde tecavüze uğradı. M.K.’ya daha sonra da R.A. isimli şahıs tecavüz etti. Sınavları nedeniyle ailesinin izniyle N.Y.’nin evinde kaldığı sırada da cinsel saldırıya uğrayan genç kız, son olarak servis şoförlüğü yapan İ.B.’nin saldırısına uğradı.

Dayısı ve yengesiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunan M.K.’nın psikolog nezaretinde ifadesi alındı.

Olayla ilgili yaşları 38 ila 55 arasında olan G.A., R.A., İ.B. ve N.Y. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan G.A. tutuklanırken, R.A., İ.B. ile N.Y. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.