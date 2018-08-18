Bu kez ‘geliş’ değil ‘dönüş’ haberi: Esenyurt’tan 3 bin Suriyeli ülkesine göçtü

Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için yapılan kampanyaların sonuç vermeye başladığına dair işaretler gelmeye başladı. Sadece Esenyurt’tan Kurban Bayramı öncesi 3 bin Suriyelinin kesin dönüş yaptığı, 700 kişinin de sırada olduğu bildirildi.

2011’da başlayan iç savaş sonrası Türkiye’ye göçen 3.5 milyon Suriyeli’nin ülkelerine dönmesi için son dönemde İstanbul’da belediyeler teşvik çalışmaları yürütüyor. Suriye’deki çatışmaların hafiflemesiyle birlikte tersine göçün son dönemde arttığına yönelik haberler sınır kapılarından nisan ayında Afrin’deki ‘Zeytin Dalı Operasyonu’nun tamamlanmasının ardından gelmeye başlamıştı.

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Yoğun olmasa da artık kesin dönüş yapan göçmenlerin sınır kapılarından haberleri geliyor. Ancak ilk somut rakamlar Esenyurt’tan gelmeye başladı.

Esenyurt’tan kesin dönüş yapan 42 kişilik Suriyeli kafilesi dün törenle uğurlandı. Esenyurt Belediyesi’ne ait otobüse binen Suriyeliler, ülkelerine dönmek üzere Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı. Suriyelilerden 21’i Cerablus’a 21’i ise Afrin’e gidecek. Kesin dönüş yapan Suriyelilerin eşyaları da Esenyurt belediyesi tarafından önceden memleketlerine gönderildi.

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Kafileyi bizzat gelip yolcu eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatape, ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

TSK’nın Cerablus ve Afrin’i güvenli hale getirdiğini belirten Alatape, şu bilgileri verdi: “İlçemizde bulunan ve önceden giden Suriyelilerin orda düzenlerini kurması buradaki akraba ve komşularının da geri dönme isteğini arttırıyor. Daha önceden de çeşitli sayılarda Suriyeliyi gönderdik ve bu ciddi rakamlara ulaştı. Esenyurt’tan ayrılan Suriyelilerin sayısı 3 bini buldu. İşlemleri tamamlanan Suriyelileri kafileler halinde ülkelerine uğurluyoruz. Dönüş yapan Suriyelilerin orada kurdukları lokantalara, gıda işletmelerine Esenyurt adını verdiklerini öğrendik. Kendileri uzun yıllar burada yaşadıkları için Esenyurt’la özdeşleştiler ve bunu isimle yaşatmak istiyorlar.”

Kendilerinin üzerine düşen görevi yerine getirdiklerini bildiren Alatepe, “Biz Suriyelileri sınırda Kızılay ve AFAD’a teslim ediyoruz. Onlar gerekli işlemlerin ardından Suriyelileri evlerine götürüyor. Bu dönüş onların kesin dönüşü. Buralara gelmek isterlerse bundan sonra pasaportla gelebilirler” dedi.

Başkan Alatepe, bayramdan sonra da AFAD’ın onay verdiği anda 700 kişilik bir Suriyeli grubunda dönmek için hazır beklediğini de sözlerine ekledi.