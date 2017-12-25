Bu kez füniküler: Mastürbasyon yapan adam tutuklandı, ifadesinde ‘uzlaşmak’ istedi

Kabataş-Taksim fünikülerinde C.B. adlı kadına bakarak mastürbasyon yapan Ürdünlü Yusuf A. ‘cinsel taciz’ suçundan tutuklandı. Yusuf A. hakkında ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla dokuz aydan 4.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre tiyatro oyuncusu C.B., Taksim’e gitmek üzere Kabataş’tan fünikülere bindi.

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C.B, vagonun arka kısmındaki beş kişilik koltuklarda cam kenarına oturdu. Vagonda genç bir erkek ile 10 yaşlarında bir çocuk daha vardı.

Kulaklıklarını takarak müzik dinlemeye başlayan C.B., bir ara kafasını sağa çevirdiğinde Yusuf A. adlı erkek yolcunun kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını gördü. Paniğe kapılan C.B., kalkıp vagonun uzak bölümüne gitti.

‘Uzlaşmak isterim’

Füniküler Taksim’e vardığında kendini dışarı atan C.B., polislerin yanına gidip şikâyette bulununca Ürdünlü Yusuf A. gözaltına alındı.

Yusuf A., Türkiye’ye dil öğrenmek amacıyla geldiğini belirterek, “Yaptığım hareketten dolayı pişmanım. Doğru bir şey değil biliyorum. Uzlaşmak isterim” dedi.

Savcılığa çıkarılan Yusuf A., tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkim, şüphelinin ‘cinsel taciz’ suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ardından Yusuf A. hakkında ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla dokuz aydan 4.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.