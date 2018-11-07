Bu kez fiyata yansıdı: Benzinde 21 kuruş indirim

Benzinin litresinde 21 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), indirimin pompa fiyatına yansıyacağını bildirdi.

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Buna göre, Ankara’da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,68 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,83 liradan 6,62 liraya, İzmir’de 6,88 liradan 6,67 liraya inecek.

Benzine yapılan zam ÖTV’den karşılandığı için fiyatlarda artış olmuyordu. İndirim gelmesinin ardından ÖTV eski haline dönmüş oldu. Böylece fiyatta indirim gerçekleşti.

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Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 1 litre benzideki vergiyi şöyle özetledi: “Rafineri çıkış fiyatı 2,88 TL, bayi kârı 0,57 TL, ÖTV 2,37 TL, EPDK payı 0,003 TL, KDV 1,05 TL. 6,88 liralık litre benzinin 3,42 TL’si vergidir. Satış fiyatındaki vergi oranı yüze 49,8’dir.”