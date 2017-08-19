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Bu kez Esenyurt: Hafriyat kamyonuyla çarpışan bisikletli iki çocuktan biri ağır yaralı

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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bisikletli iki çocuk ara sokaktan caddeye çıkarken hafriyat kamyonuyla çarpıştı, çocuklardan biri ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde dün saat 16.20’da meydana geldi.

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Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülere göre, ara sokaktan bisikletle ana caddeye çıkan Fatih Evren (10) ve arkadaşı Diyar Demiray (11) o sırada seyir halinde olan 34 DV 80 77 plakalı hafriyat kamyonun ön sağa tarafına çarptı.

Kamyon şöförü T.S. (45), çevredekilerin uyarısı üzerine aracını durdurdu.

Hastaneye kaldırılan Evren’in bilincinin açık olduğu ve hayatı tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, Demiray’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şöför T.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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