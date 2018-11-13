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Yaramazlara biraz batar!

Bu kez dekan vekili: Atatürk’e hakaretten bir soruşturma daha

Kayseri Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Veysel Aslantaş’ın 10 Kasım’da 80’inci ölüm yıldönümünde Atatürk için “Türk’ün 1000 küsur yıl tabi olduğu Allah’ın ahkamını ecnebi kanunlarıyla değiştirdi” demesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Aslantaş sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Kıyamete kadar onu ve yaptıklarını bu milletin unutmasına asla müsaade etmeyeceğiz. O, ‘çağdaş uygarlık düzeyine’ erişmek için neler yapmadı ki. Türk’ün 1000 küsur yıl boyunca ilmi, edebi, tarihi, iktisadi, idari, hukuki, fikri, harsi, medeni vs. bütün faaliyetlerini kayıt altına aldığı alfabeyi, ecnebi alfabesiyle değiştirdi. Türk’ün 1000 küsur yıllık kılık kıyafetini, ecnebi kıyafetiyle değiştirdi ve her şeyden önemlisi Türk’ün 1000 küsur yıl tabi olduğu Allah’ın ahkamını ecnebi kanunlarıyla değiştirdi. Daha neler yaptı neler. Şimdi sen bir Türk evladı ol da, onu ve yaptıklarını unut unutabilirsen. Mümkün mü? Ne unuturuz, ne de unutturulmasına müsaade ederiz.” 

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Erciyes Üniversitesi Rektörü  Prof.Dr Mustafa Çalış, paylaşımla ilgili olarak Aslantaş hakkında idari soruşturma  açtıklarını açıkladı.

Ülkü ocakları yargıyı göreve çağırdı

Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak da dekan vekilinin açıkça Türk düşmanlığı yapıldığını savundu: “Bu zat-ı esefle kınadığımı beyan ederken, bilim yuvası olarak adlandırdığımız Erciyes Üniversitemizde bu tiplerin görev yapıyor olmasını ülkücü hareket olarak kabullenmediğimizin bilinmesini isterim. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış beyefendi ve Türk adaletini tüm kamuoyu önünde bu şahıs hakkında gerekli işlemleri yapmaya davet ediyorum.” 

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