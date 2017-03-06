Bu kez Çavuşoğlu: Hamburg’daki konuşması ‘yangın alarmındaki eksiklik’ nedeniyle iptal

Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da konuşmacı olarak katılacağı toplantının izninin iptal edilmesiyle başlayan süreçte son olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’da yapacağı konuşma ‘yangın alarmındaki eksiklikler’ nedeniyle iptal edildi.

Hamburg Mitte İlçe Dairesi Müdürü Falko Drossmann, salonda yangından korunmaya yönelik önlemlerin yetersiz olduğunu ve yapılan denetim sırasında bu eksiklerin tespit edildiğini söyledi.

Çavuşoğlu’nun yarın Almanya saati ile 18.00’de Hamburg’un Wilhelmsburg semtinde Plaza Event Center adlı salonda başlayacak olan referandum etkinliğine katılması planlanıyordu.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti. Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı. Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti. Ardından Zeybekci’ye konuşma yapması için üçüncü kez salon bulunmuştu.

CHP milletvekili Deniz Baykal da Almanya’daki programını iptal etmişti.

‘Nazi’ benzetmesi

En sert tepkiyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

Nazi benzetmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erdoğan’a “Bu tür benzetmeler sadece Nazilerin insanlığa karşı işlediği suçları önemsizleştirmeye yarar” diyerek yanıt vermişti.