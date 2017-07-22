Bu kez Çanakkale: ‘Hero’ tişörtü giyen kişi gözaltında

Çanakkale’de ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişört giyen 17 yaşındaki B.K., gözaltına alındı.
Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.
Sabah saatlerinde ‘Hero ihbarı’ üzerine feribot iskelesine gelen polisler, B.K.’yı gözaltına aldı.
B.K.’nın üzerindeki tişört değiştirilerek, kırmızı bir tişört giydirildi. ‘Hero’ tişörtüne el konulurken, B.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.