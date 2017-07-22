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Bu kez Çanakkale: ‘Hero’ tişörtü giyen kişi gözaltında

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Çanakkale’de ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişört giyen 17 yaşındaki B.K., gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

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Sabah saatlerinde ‘Hero ihbarı’ üzerine feribot iskelesine gelen polisler, B.K.’yı gözaltına aldı.

B.K.’nın üzerindeki tişört değiştirilerek, kırmızı bir tişört giydirildi. ‘Hero’ tişörtüne el konulurken, B.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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