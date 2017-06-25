Bu kez Bursa: 10 asker ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa’da binin üzerinde askerin gıda zehirlenmesi yaşamasının ardından Bursa’nın Büyükorhan ilçesindeki Jandarma Komutanlığı’nda görevli 10 asker, akşam yemeğinden sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli askerler akşam yemeğinde verilen kıymalı yumurta, mantar çorbası, bulgur pilavı ve yoğurttan yedi. Bir süre sonra bazı askerlerde ishal, kusma ve baş ağrısı şikayetleri görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla rahatsızlanan 10 asker, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Askerler serum verilmesinin ardından tekrar birliklerine gönderildi. Askerlerin yedikleri yemekten örnekler alınarak incelenmeye gönderildi.

Büyükorhan Kaymakamı Muhammed Kaya askerlerin durumlarının iyi olduğunu belirtti. Yemek firmasının İlçe Jandarma Komutanlığı’na iki yıldan beri yemek verdiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.