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Yaramazlara biraz batar!

Bu kez Burdur: Zihinsel engelli öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen serbest

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Burdur’un Bucak ilçesinde, 11 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıktıktan sonra görevden uzaklaştırılan öğretmen İ.B., serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde koruma altında bulunan 5’inci sınıf öğrencisi T.K. adlı erkek öğrenci, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulu’nda öğretmeni İ.B. tarafından şiddete uğradı.

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Zihinsel engelli T.K.’nin babasının yurt dışında olduğu, annesinin ise Afyonkarahisar merkezde yaşadığı belirtildi. T.K.’nin Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde devlet korumasında olduğu ve burada kaldığı kaydedildi.

27 Aralık günü yaşanan olayın ardından Burdur Valiliği, öğretmen İ.B. ile okulun müdürü A.Ö. ve müdür yardımcısı F.İ.’nin görevden uzaklaştırıldığını, idari yönden disiplin soruşturması, adli yönden de Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, öğretmen İ.B.’nin gözaltına alındığı belirtildi.

Diğer yandan, öğretmen İ.B.’nin felçli olduğu için sol kolunu kullanamadığı öğrenildi.

İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.

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