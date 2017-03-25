Bu kez Britanya: Darbe girişiminin arkasında topyekun Gülen olmayabilir

Britanya Parlamentosu’nun Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye’yle ticari ilişkiler geliştiren Britanya’nın insan haklarını ikinci plana attığı yönünde görüşlere neden olabileceği konusunda hükümeti uyardı.

Komite, hazırladığı raporda darbe girişimine dair yeterli bilgiye sahip olmasalar da Gülen Cemaati’nin topyekun darbeden sorumlu olamayacağı yorumunu yaptı.

May, ocak ayında Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında 100 milyon sterlinlik bir savunma anlaşmasına imza atmıştı.

Komitenin hazırladığı raporda, Theresa May hükümetinin Türkiye’yle ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kurmaya çalıştığı iyi ilişkilerinin Britanya’nın insan hakları açısından imajına zarar vereceği belirtilerek şöyle dendi: “İki ülkenin ortak değerlerden ziyade ortak çıkarları olduğunu düşünüyoruz.”

‘Gülen hareketi darbe girişiminden tamamıyla sorumlu olmayabilir’

Raporda, komitenin Türkiye’de darbe girişiminin arkasında kimin olduğuna dair çok bilgisi olmadığı ifade edilirken, ‘Gülenci’lerin girişimin bir parçası olduğu ancak hareketin topyekun olarak etkin ve sorumlu olduğunun söylenemeyeceğini ileri sürdü.

Türkiye’de OHAL döneminde kamudan yapılan ihraçların ülkenin itibarını, ekonomisini, Britanya’yla ticari ilişkilerini ve IŞİD gibi ortak düşmanlara karşı ordunun savaşma kapasitesini olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Britanya parlamentosundaki vekiller daha önce May hükümetine insan hakları ihlallerinin arttığı gerekçesiyle ‘Türkiye’ye yönelik tutumu sertleştirme’ çağrısı yapmıştı.

Almanya da ikna olmamıştı

Britanya’nın bu raporu akıllara kısa süre önce açıklamaları iktidar cephesinde tepki oluşturan Alman İstihbarat Servisi (BND) Şefi Bruno Kahl’ın sözlerini getirdi.

Der Spiegel’e konuşan Kahl, darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna dair bir kanıt görmediklerini söylemiş, “Türkiye, çeşitli açılardan bizi buna ikna etmeye çalıştı, anca henüz bunu başarabildiği söylenemez” demişti.