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Bu kez Beylikdüzü: Tacizle suçlanan şahıstan ‘Eşim hamile, şeytana uydum’ savunması


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İstanbul Beylikdüzü’nde bir kadını taciz etmekle suçlanan şahıs kendini “Eşim hamile, şeytana uydum” diyerek savundu.


Tacize uğrayan kadının ablası tarafından çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ‘sapık olduğunu kabul etmesi’ istenen şahıs cep telefonuyla kayda alındığını anlayınca “Çekme, çocuğum var bak” diyor.

Olay yerine polis çağrılırken, kadının “Bana niye dokundun?” diye sorduğu şahıs “Eşim hamile, şeytana uydum” diye cevap veriyor.

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