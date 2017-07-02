Bu kez Beylikdüzü: Tacizle suçlanan şahıstan ‘Eşim hamile, şeytana uydum’ savunması

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kadını taciz etmekle suçlanan şahıs kendini “Eşim hamile, şeytana uydum” diyerek savundu.



Tacize uğrayan kadının ablası tarafından çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ‘sapık olduğunu kabul etmesi’ istenen şahıs cep telefonuyla kayda alındığını anlayınca “Çekme, çocuğum var bak” diyor.

Olay yerine polis çağrılırken, kadının “Bana niye dokundun?” diye sorduğu şahıs “Eşim hamile, şeytana uydum” diye cevap veriyor.

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kadını taciz eden sapık: Eşim hamile, çocuğum var, şeytana uydum Bu da serbest kalır!pic.twitter.com/p7YM247eTv — Kaç Saat Oldu? (@kacsaatolduorg) 2 Temmuz 2017