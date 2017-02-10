Bu kez Beşiktaş: ‘Kaosa neden olmak’la suçlanan Robin van Persie hakkında kamu davası açılması istendi

Beşiktaş, Vodafone Arena’da oynanan kupa maçında taraftarı tahrik etmekle suçladığı Fenerbahçe’nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie hakkında kamu davası açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘Vodafone Arena’da kaosa neden oldu’

CNN Türk’ün haberine göre siyah-beyazlı kulübün şikayet dilekçesinde, “Van Persie spor ahlakına yakışmayan fiilleriyle, maçı izlemeye gelen binlerce taraftarı, o gün stadyumda bulunan diğer kişileri ve müsabakayı televizyondan takip eden milyonlarca kişiyi suç işlemeye tahrik eden, kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde hayasızca hareketlerde bulunarak, tribündeki izleyicilere hakaret etmek suretiyle stadyumun genelinde kaosa sebebiyet vermiştir” ifadeleri yer aldı.

‘Cezai işlem başlatılmalı’

Siyah-beyazlı tribünlere ‘dil çıkaran’ Hollandalı oyuncunun taraftarları aşağılayarak suç işlemeye tahrik ettiği savunulan dilekçede, “Şüpheli futbolcu bununla da yetinmeyip müsabaka devam ederken oyundan alınmasından sonra tribünlere İngilizce dilinde defalarca küfür etmiştir. Müsabakayı izlemeye gelen izleyicilerin varsa yapmış olduğu eylemlerin bir karşılığının bulunmasının yanında, bu eylemlere sebebiyet veren ve halkı hareketlere geren şüpheli Robin van Persie hakkında gerekli cezai işlemlerin başlatılması gerekir” dendi.

Üç maç ceza almıştı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Hollandalı golcüye ‘rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti’ nedeniyle üç maç men ve 19 bin 500 lira para cezası vermişti.