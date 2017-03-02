Bu kez Aydın: Lise öğrencisi üç yıl boyunca 200 kişinin tecavüzüne uğradı

Aydın’da lise öğrencisi 17 yaşındaki S.K.’nın üç yıl boyunca 200 kişinin tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı.

İddiaya göre şüphelilerden Sercan S., sevgilisinin kardeşi olan S.K.’yı 2014 yılında köpek verme bahanesiyle götürdüğü evinde tecavüz etti. S.K.’nın çıplak görüntülerini de çeken Serkan S., üç yıl boyunca tehdit ettiği lise öğrencisini para karşılığı 200 kişiye ‘pazarladı.’

Geçen hafta karın ve bel ağrısı şikayetiyle S.K.’nın dört aylık hamile olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken S.K., ifadesinde isimlerini verip şikayetçi olduğu Sercan S., Onur Y., Nail K., Oğuzhan Ö., Mehmet C. ve Çağlar D. yakalandı.

S.K., yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kendileri cinsel ilişkiye girdikten sonra her seferinde yanlarında getirdikleri üçüncü, dördüncü şahıslarla da ilişkiye girdiriyorlardı. ‘Elimizde Sercan S. ile ilişkiye girdiğin görüntüler var’ diyerek, sürekli beni tehdit edip, zorla ilişkiye girdiler. Bazı zamanlar bu kişiler, biz cinsel ilişkiye girerken izliyorlardı. Yaş itibarıyla büyük, amca diyebileceğim kişiler de vardı, lise çağındaki kişiler de vardı. Ayrıca isimlerini bilmediğim, bazılarını görsem tanıyabileceğim, hatırlamadığım evlerde, arabalarda, Çine yolu üzerinde ve ıssız yerlerde ilişkiye giren, 200’e yakın şahıstan şikayetçiyim.”

S.K., son olarak kendisine Çağlar D.’nin tecavüz ettiğini ve ondan hamile kaldığını da ifadesine ekledi.