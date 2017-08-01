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Bu kez Aydın: ‘Hero’ tişörtüyle postaneye gitti, güvenliğin ihbarıyla gözaltına alındı

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‘Hero’ gözaltılarının son durağı Aydın oldu.

Fotoğraf: DHA

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

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Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen kişiler gözaltına alınmıştı.

Son olarak Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir PTT şubesine ‘Hero’ yazılı tişörtle gelen 32 yaşındaki Z.G., ihbar üzerine gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre üzerinden ‘Hero’ yazılı tişört bulunan Z.G.’yi fark eden postanenin güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi.

Şubeye gelen polisler tarafından gözaltına alınan Z.G., sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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