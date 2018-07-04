Bu kez Antalya: İki kız çocuğunu istismar eden adama 31 yıla kadar hapis talebi

Antalya’da iki kız çocuğunu istismar eden Mehmet Elibol hakkında 31 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstismar suçundan tutukluyken salıverilen 31 yaşındaki Elibol, bu yılın ocak ayında ilkokul öğrencisi R.K. isimli kız çocuğunu sokak ortasında istismar edip kaçmıştı.

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Polis tarafından yakalanan Elibol’un R.K.’yı istismar etmeden bir hafta önce de Z.B. isimli başka bir kız çocuğunu daha istismar ettiği belirlenmişti. Elibol tutuklanmıştı.

Yaşı kadar ceza talebi

Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava başladı.

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Akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması için hastaneye sevk edilen Mehmet Elibol duruşmaya katılmadı.

Savcı mütalaasında, sanığın R.K.’ye ‘basit cinsel istismar’ suçundan 15 yıla kadar, Z.B.’ye ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan da 16 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma karar verilmek üzere ertelendi.

Elibol 2015’te istismar suçundan 45 yıl altı ay, 2008’de de Burdur’da yine aynı suçtan üç yıl dokuz ay hapse mahkum olmuş, Temmuz 2017’de hapisten çıkmıştı.