Bu kez Ankara: 15 öğrenciye istismarda bulunan okul hizmetlisi tutuklandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan 13 Eylül İlköğretim Okulu’ndaki K. C. isimli hizmetli, 15 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Birgün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, mahalle sakinleri, K. C. isimli hizmetlinin İŞKUR aracılığıyla okulda göreve başladığını, okulda daha önce de benzer şikayetler olmasına karşın okul müdürünün önlem almadığını söyledi.

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Mahalle sakinleri şöyle devam etti: “Son birkaç ay içerisinde Polatlı’da okullarda görev yapan hizmetliler ellerinde falçata ile dolaşan, katil tipli insanlar. Dün itibariyle Polatlı’dan 5-6 çocuk Adliye’ye götürüldü ve ifadeleri alındı. İfadeler doğrultusunda K. C. gözaltına alındı.”

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