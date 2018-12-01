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Yaramazlara biraz batar!

Bu kez altı ay: ‘Varlık barışı’nda süre yine uzatıldı

Yurt dışındaki varlıklarının Türkiye’ye getirilmesinde vergi avantajı sağlayan ‘Varlık barışı’ uygulamasında süre altı ay uzatıldı.

‘Varlık barışı’nda son tarih 30 Kasım 2018 olarak belirlenmişti. Düzenlemeyle en az 16 milyar liralık bir bütçe geliri yaratılması hedefleniyordu.

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Uygulama daha önce de uzatılmıştı.

‘Varlık barışı’ uygulamasında, özel ve tüzel kişileri yurtdışındaki parasını Türkiye’ye nakletmeleri durumunda vergi ya da paranın kaynağına ilişkin sorgulamadan muaf tutuyor.

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Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışındaki varlıklar mayıs ayı sonuna kadar vergi dairelerine beyan edilecek.

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