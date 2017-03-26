Bu kez Afyon: Kızını görmek için gelen eski eşini pompalı tüfekle öldüren adam gözaltında

Afyon’da yaşayan Ebru Gürpınar, beş gün önce boşandığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayetin faili A.D. gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre Gürpınar, 21 Mart’ta boşandığı eşi A.D’nin Mecidiye Mahallesi’ndeki evine giderek, yedi aylık kızını görmek istedi.
Sokakta yaşanan kavganın ardından A.D.’nin pompalı tüfekle ateş ettiği Gürpınar hayatını kaybetti.
A.D, polisin yarım süren takibi sonrası yakalandı.
Muhtar Deniz Özcan, çiftin bir yıldan fazla evli kaldığını söyledi.
Özcan şöyle devam etti: “Yaklaşık üç dört aydır da ayrı yaşıyorlardı. Kız çocukları A.D.’nin yanında duruyordu. Ebru, çocuğunu görmeye gelmiş sanırım. Kavga ettiklerini duymadım ama üç el silah sesi duydum.”