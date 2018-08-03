Adana Çukurova Üniversitesi içinde dört ayağı kesilmiş, altı aylık yavru bir kedi ölü olarak bulundu.

Habertürk’ten Alper Uruş’un haberine göre Çukurova Üniversitesi çalışanı bir hayvansever 28 Temmuz akşamı, kampus içerisindeki kahve zincirinin yakınında dört ayağı kesilmiş, ölmüş halde bir yavru kedi buldu. Durum Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım’a bildirildi.

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Yıldırım, sahipsiz hayvanlarla ilgili bu gibi durumlarda muhataplarının savcılık değil, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü olmasından yakındı: “Hayvanseverler infial yaşar hale geldi. Fail bulunsa bile bin 250 lira cezayla kurtulacak. Yasada düzenleme bekliyoruz.”

KİHAYKO başkanı şöyle devam etti: “Bize gelen bilgilere göre vahşet, 28 Temmuz Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşandı. Biz yaptığımız başvuru ile olay yerini gören işletmelerin saat 19.00 ile 29 Temmuz gününe ilişkin kamera görüntülerini talep ettik. Bu isteğimiz, şube müdürlüğünün talebiyle savcılığa gidecek ve onaylandığı taktirde görüntüler dakika dakika incelenecek.”

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Yıldırım bu tür vahşete girişenlerin normal bir insan olmadığını ve toplumu tehdit ettiğini de vurguladı: “Maalesef yasalarımızın değişmesi gerekiyor. Sapanca’da yaşanan olayın ardından başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Türkiye haklı olarak ayağa kalktı. Biz Eyüp’de hayvanseverlerin gerçekleştirdiği eyleme destek verdik. Ben samimiyetle inanıyorum ki, birkaç ay içerisinde bu konuyla ilgili toplumun yüreğine rahatlatacak yasa çıkacak. Hayvanseverler olarak bunu bekliyoruz.”