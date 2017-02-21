Bu kez Adana: İlkokul öğretmeni üç öğrencisine istismardan tutuklandı

Adana’daki ilkokulda üç öğrencisini istismar ettiği suçlamasıyla yargılanan öğretmen F.G., 47 yıl dokuz ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre istismar okula yeni bir rehber öğretmen atanmasıyla ortaya çıktı.

Bazı kız öğrencilerin, “Öğretmen F.G. bizi kucağına oturtarak seviyor” sözleri üzerine, rehber öğretmen durumu müdürle paylaşırken, bir başka öğretmen 56 yaşındaki F.G.’yi kucağında bir öğrenciyle gördüğünü anlattı.

Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi üç öğrencinin velilerinin şikayeti üzerine, dava açıldı.

Öğrenciler, öğretmen F.G.’nin kendilerini kucağına oturtarak ders anlattığını anlattı.

‘Öğretmen şefkatiyle yaklaştı’

F.G. ise çocukların kendisini çok sevdikleri için dizine oturduğunu iddia etti.

Öğrencileri iki yıldır okuttuğunu ve vücutlarına dokunmadığını anlatan F.G., “Hadi bakalım yerinize g.tü boklular” diyerek, dönem dönem çocukların popolarına eliyle vurmuş ‘olabileceğini’ ancak cinsel dürtüyle hareket etmediğini ileri sürdü.

Ceyhan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 Şubat’ta görülen son duruşmada, F.G.’nin avukatları “Sanık mağdurelere cinsel saikle değil, bir öğretmen şefkatiyle yaklaşmıştır” dedi.

Ceza artırıldı

Üç öğrencinin istismar edildiğine hükmeden mahkeme ise çocuğun cinsel istismarı suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesine göre, ‘suçun işlendiği zaman ve yer, işleniş biçimi, tehlikenin ağırlığı, suçun önem ve değeri’ göz önüne alınıp üst sınıra çıkılarak, F.G.’ye sekiz yıl altı ay hapis cezası verildi.

‘Sanığın eylemini eğitici ve öğretici ilişkisinin ve kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle’ gerçekleştirmesi nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak, 12 yıl dokuz aya yükseltildi. Suç birden çok kez işlendiği için de 15 yıl 11 ay yedi güne çıkarıldı.

Üç ayrı öğrenciye karşı işlendiği için ceza 47 yıl dokuz ay 21 günü buldu. Sanık öğretmenin olumsuz geçmişi ve pişmanlık belirtmemesi nedeniyle ceza ertelenmezken kaçma şüphesi olduğu için tutuklanmasına karar verildi.