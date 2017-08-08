Bu kez Adana: Hero tişörtü giyen bir kişi gözaltına alındı

‘Hero’ gözaltılarının son durağı Adana oldu.
Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.
Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen en az 30 kişi gözaltına alınmıştı.
Adana’nın Seyhan ilçesinde bir kafede, saat 23.30 sıralarında, ‘Hero’ yazılı tişört giyen bir kişinin olduğu polise ihbar edildi.
Gözaltına alınan kişi, tişörtte ne yazdığını bilmediğini söyledi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen kişinin adı ve yaşı açıklanmadı.