Bu kez 70 yaşındaki şarkıcı Neco: Eşini dövdüğü için üç ay evden uzaklaştırıldı

Bodrum’da yaşayan şarkıcı ve oyuncu Neco’ya, eşi İdil Erge’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle üç ay evden uzaklaşma cezası verildi. Neco geçen yıl da aynı suçtan ceza almış.

70 yaşındaki Nejat Özyılmazel, Oya German’la 33 yıllık evliliğine noktayı koyduktan sonra 2008’de kendisinden 25 yaş küçük İdil Erge’yle evlenmişti.

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DHA’nın haberine göre Erge, bir süre önce Bodrum emniyetine giderek şikayetçi oldu. Konunun savcılığa intikal ettirilmesi sonrası Neco’ya üç ay evden uzaklaşma cezası verildi.

Haberde Erge’nin yeniden fiziksel şiddet görme endişesiyle boşanma davası açmaya hazırlandığı, bununla birlikte çiftin halen aynı adreste kaldığı belirtildi.

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Geçen yıl göğsünden ve elinden yaralamış

Neco’nun, geçen yıl da eşini tokat ve yumruk atarak darp ettiği, saldırıda Erge’nin gözünden, göğsünden ve elinden yaralanarak hastanelik olduğu ortaya çıktı.

Darp raporu alarak şikayetçi olan Erge, şikayetini geri çekmiş. Buna rağmen mahkeme, Neco’ya bir ay evden uzaklaşma ve kasten yaralama suçundan adli para cezası vermiş.

Neco’nun Erge’yle evliliğinden bir kızı ve bir oğlu bulunuyor.