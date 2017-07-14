‘Bu kararı alan yargı yüzünden yürüdük’: Savcı, CHP’li kadınlara hakarette ‘ayrımcılık’ göremedi

Bursa’da sosyal medya üzerinden CHP’li kadınları hedef alan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan bir kişi hakkında ‘ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla yapılan suç duyurusunda takipsizlik kararı verildi.

Metin Endes adlı kişinin Twitter hesabından paylaştığı küfürlü mesajlar nedeniyle çok sayıda CHP’li savcılığa şikayette bulundu.

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Şikayetçilerden Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Endes’in ‘ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten yargılanmasını istedi.

Savcı Celal Meşe, ‘ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarının unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verirken, Endes hakkında ‘hakaret’ suçundan başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

‘Bu kararı alan yargı yüzünden yürüdük’

Savcı Meşe’nin bu kararını Twitter hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, “İşte AKP döneminde adalet! Neden yürüdük? Bu kararı alan yargı yüzünden. Bu hakaret CHP’li kadınlara değil AKP’li kadınlara edilse ne olurdu?” diye sordu.