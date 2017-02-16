‘Bu kadar yetki bir insana verilir mi’ diyen Furkan Vakfı’nın konferansına yasak

Furkan Vakfı’nın 19 Şubat’ta Diyarbakır’da düzenlemeyi planladığı ‘İmana Ulaşmak’ konulu konferansına izin vermedi.

Vakfın genel başkanı Alparslan Kuytul, cemaatine yönelik sohbetinde ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğini şu sözlerle eleştirmişti: “Yani bazı kimseler Mustafa Kemal’e, İsmet İnönü’ye Esad’a diktatör diyor. Ben incelemedim ama inceleyen biri söyledi; Mustafa Kemal’in böyle bir yetkisi yokmuş. İnönü’nün de Esad’ın da… Bu kadar yetki bir insana verilir mi? O zaman neden parlamento var.”

Diyarbakır valiliği, Anayasa’nın 34’üncü maddesi, İl İdaresi Kanunu ve Olağanüstü Hal Yasası’nın ilgili maddelerine atıfta aldığı yasak kararını şöyle duyurdu: “Bahse konu etkinlik ile ilgili tarafınıza yapılan tebligata müteakip, söz konusu etkinliğe gelme planı yapan şahıs/şahıslar ile görüşülerek bahse konu etkinliğin yasaklandığının bildirilmesi ilimiz merkez ve dış ilçelerimizin muhtelif yerlerine asılan pankart ve afişlerin düzenleme kurulu tarafından 16 Şubat, 08.00’e kadar kaldırılması, kaldırılmadığı taktirde gerekli idari işlemlerin bilinmesi hususu tarafınıza tebliğ olunur.”