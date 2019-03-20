Bu kaçıncı müjde? AKP’den 3600 ek gösterge için bir erteleme daha

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ardından AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’dan da dört meslek grubuna geçen seçimlerde vadedilen 3600 ek gösterge vaadinin seçim sonrasına kalacağına dair açıklama geldi.

En son 13 Şubat’ta birçok yayın organında ‘milyonlarca kişiye müjde’ başlığıyla duyurulan ve 24 Haziran seçimleri öncesinde de AKP yetkilileri tarafından ‘müjde’ olarak duyurulan dört meslek grubuna vaadedilen 3600 ek gösterge yine seçim sonrasına kaldı.

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını yanıtlayan Bostancı “Seçimden sonra ilk olarak hangi düzenleme gündeme alınacak?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Personel reformu olması gerekiyor Türkiye’de. İnsanların 3600 göstergeyi bu kadar söylemelerin nedeni bir çıta atlama olarak görülmesinden bu kadar gündeme geliyor. Bunlar personel sistemi içerisinde değerlendirilecek konulardır. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır.”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da geçtiğimiz hafta “Söz verdiğimiz her konunun arkasındayız” diyerek meclis takvimine uygun olması halinde tüm sözlerin yerine getirilmesi için yoğun çaba içinde olduklarını belirtmişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öğretmenler dışında üç meslek grubu için (polis, hemşire ve din görevlileri) 3600 ek göstergenin seçim sonrasına kaldığını duyurmuştu fakat öğretmenlerin vaadi de henüz yerine getirilmedi.‘Öğretmenlere müjde’ olarak duyurulan ek göstergeyi de içeren ikinci yüz günlük planın sonlanmasına bir haftadan az bir süre kaldı.

Meslek sendikaları ise bu taleplerinin yıllardır beklemede olduğunu hatırlatıyor.