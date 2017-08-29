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Bu kaçıncı: İzmir’de inşaatın beşinci katından düşen 23 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

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İzmir’de çalıştığı inşaatın beşinci katından düşen 23 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Çiğli ilçesindeki altı katlı inşaatta çalışan plastik doğrama işçisi Gökhan Ataoğlu, dengesini kaybederek yere düştü.

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Ataoğlu, inşaatta işçilerin düşmesi durumunda hayatlarını kurtaracak önlemlerin olmaması nedeniyle toprak zemine çarparak yaralandı.

İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ataoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İşcinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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