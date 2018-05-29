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Yaramazlara biraz batar!

‘Bu iş bitti’ demeyen AKP’li Akdağ: Erdoğan yüzde 54, AKP yüzde 46-47 civarında

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ellerindeki anketlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyunu yüzde 54 civarında, AKP’nin oyunu ise yüzde 46-47 civarında gösterdiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre Akdağ, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde konuştu.

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‘Bir oy’ demeden çalışmaların sürdürülmesini isteyen Akdağ, “Allah’a şükür şu an anketler, cumhurbaşkanımızı yüzde 54 civarında, AK Partimizi de yüzde 46-47 civarında gösteriyor ama anketlere bakarak, ‘Bu iş bitti’ diyemeyiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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