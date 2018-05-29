‘Bu iş bitti’ demeyen AKP’li Akdağ: Erdoğan yüzde 54, AKP yüzde 46-47 civarında

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ellerindeki anketlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyunu yüzde 54 civarında, AKP’nin oyunu ise yüzde 46-47 civarında gösterdiğini söyledi.
AA’nın aktardığına göre Akdağ, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde konuştu.
‘Bir oy’ demeden çalışmaların sürdürülmesini isteyen Akdağ, “Allah’a şükür şu an anketler, cumhurbaşkanımızı yüzde 54 civarında, AK Partimizi de yüzde 46-47 civarında gösteriyor ama anketlere bakarak, ‘Bu iş bitti’ diyemeyiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.