‘Bu iş bitti’ demeyen AKP’li Akdağ: Erdoğan yüzde 54, AKP yüzde 46-47 civarında

Akdeniz Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (AMBAUM) müdürü Prof. Dr. M. Murat Kuloğlu, Antalya’da alkol ve uyuşturucu maddeden kurtulmak isteyenlerin oranının her yıl katlanarak arttığını, son iki yılda üç katına çıktığını açıkladı.